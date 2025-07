Portugal sem pódio no Euro de juniores de vela

Partindo na quinta posição para o último dia de competições, a dupla nacional foi sexta classificada na 11.ª regata e 16.ª na 12.ª e última, terminando com 101 pontos, fora de um pódio dominado pelos italianos Nicolas Margaria e Eduardo Cavero, com 35, seguidos dos gregos Epameinondas Ventouris-Ladas e Kyriakos Zaponidis, com 69, e dos transalpinos Sara Anzellotti e Alberto Nardocci, com 75.



Oito tripulações portuguesas competiram no escalão de sub-17 da classe 420, num total de 77, sendo que o dia decisivo trouxe vento forte do quadrante noroeste, com intensidades entre os 15 e os 20 nós, e uma ondulação a rondar os 1,5 metros.



Na classe 420 Open, os melhores portugueses foram Tiago Martins dos Santos e Manuel Sêncio, do Clube Naval de Cascais, que desceram quatro lugares e fecharam em 20.ºs, com 168 pontos, após terem terminado as duas regatas decisivas em 30.ºs e 41.ºs.



Os brasileiros Said Royo e Bernardo Oliveira impuseram-se com 54 pontos, abaixo dos 69 da dupla grega, composta por Dimitra Peleki e Fevronia Bouzana, e dos 76 dos também brasileiros Joana Freitas e Lucas Freitas, num total de 128 tripulações, oito das quais portuguesas.



Já a regata das medalhas da classe 470 foi dominada pelos franceses Lomane Valade e Julien Bunel, com 35 pontos, contra 42 dos israelitas Roy Levy e Ariel Gal e 61 dos japoneses Koki Yasunaga e Daisuke Matsuyama.



Francisco Uva e Duarte Reis, que tinham falhado o acesso à "medal race" no sábado, fecharam no 25.º lugar, com 161 pontos, representando a melhor das duas duplas portuguesas presentes entre os 49 participantes.