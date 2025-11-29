Mais Modalidades
Portugal sempre a vencer no Mundial feminino de futsal
Portugal fechou só com vitórias a fase de grupos do primeiro Mundial feminino de futsal, ao golear a Nova Zelândia por 10-0, num dia em que Itália, próxima adversária das lusas, e Japão garantiram os ‘quartos’.
Em Manila, a formação das ‘quinas’, que já tinha assegurado o apuramento e a vitória no Grupo C, após o 10-0 à Tanzânia e o 3-1 ao Japão, voltou a chegar à dezena de golos, num embate com os neozelandeses que a meio já vencia por 6-0.
Janice Silva (três e 13 minutos), Débora Lavrador (oito), Fifó (13 e 14), Inês Matos (18), Maria Pereira (23), Kaká (23), Martinha (33) e Cat Pretty (39, na própria baliza) apontaram os tentos da formação das ‘quinas’.
Portugal venceu o Grupo C e pela frente, nos quartos de final, num embate marcado para terça-feira, vai ter a Itália, que assegurou o segundo lugar do Grupo D, ao vencer o Irão, desta forma eliminado da prova, por 3-1.
As iranianas chegaram a meio a vencer, graças a um tento de Farzaneh Tavasoli (10 minutos), mas as transalpinas deram a volta ao resultado na segunda parte, com tentos de Adrieli Berte (30), Bruna Borges (30) e um autogolo de Nastaran Moghimi (35).
A Itália garantiu a última vaga nos quartos de final, depois de o Japão assegurar a penúltima, ao golear a Tanzânia por 9-0, no primeiro jogo do dia, para ser segundo do Grupo C.
Ryo Egawa e Yuka Iwasaki, ambas com um ‘bis’ destacaram-se nas nipónicas, que venciam por 3-0 ao intervalo.
Nos ‘quartos’, o Japão vai encontrar o Brasil, líder do ‘ranking’ mundial, que, a exemplo de Argentina (Grupo A), Espanha (Grupo B) e Portugal, também fez o pleno de vitórias, no Grupo D.
A fechar, as ‘canarinhas’ golearam o Panamá por 9-0, com 7-0 ao intervalo, num embate sem história em que Tampa apontou três golos e Lucileia marcou dois.
Os quartos de final começam na segunda-feira, com os encontros Argentina-Colômbia e Espanha-Marrocos, e fecham na terça-feira, com os embates Portugal-Itália e Brasil-Japão.
(Com Lusa)