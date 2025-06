Portugal sobe nos Europeus de atletismo por equipas com êxito de Fatoumata Diallo

Na primeira vitória lusa na capital de Espanha, a recordista nacional da distância fixou a melhor marca pessoal da época, ao gastar 54,77 segundos para bater a italiana Ayomide Folorunso, segunda colocada, a 11 centésimos, e a britânica Lina Nielsen, terceira, a 13.



Fatoumata Diallo, de 25 anos, deu 16 pontos à seleção portuguesa, que tinha iniciado o penúltimo dia dos Europeus em 12.ª e subiu um lugar, acumulando agora 30 pontos de vantagem sobre a Ucrânia, 14.ª e primeiro país em zona de descida ao segundo escalão.



Portugal está bem colocado para se manter na elite, numa tabela formada por 16 países, que junta as pontuações das provas masculinas e femininas e passou a ser liderada pela Itália, detentora do troféu, com 290 pontos, seguida no pódio pela Alemanha, com 266, e pela Polónia, com 256,5, ao passo que a Lituânia continua na última posição, com 102,5.



Além da vitória de Fatoumata Diallo, o dia ficou marcado pelo novo recorde português da estafeta feminina de 4X100 metros, com a equipa composta por Lorène Bazolo, Beatriz Castelhano, Beatriz Andrade e Arialis Martinez a correr em 43,44 segundos - abaixo dos 43,85 registados em junho de 2024 nos Europeus de Roma -, para finalizar no 11.º lugar.



Já o quarteto masculino, com Carlos Nascimento, Gabriel Maia, Delvis Santos e André Prazeres, percorreu a mesma distância em 39,15 segundos e não passou do nono posto.



Nas outras disciplinas, Diogo Barrigana (oitavo) e Melissa Sereno (11.ª) bateram recordes pessoais nos 400 e 100 barreiras, com 49,58 e 13,18 segundos, respetivamente, sendo que a atleta melhorou a melhor marca nacional de sempre no escalão de sub-23 e ficou a apenas quatro centésimos do recorde absoluto, na posse de Isabel Abrantes desde 2000.



Salomé Afonso estreou-se este ano nos 800 metros com uma marca de 2.02,12 minutos, que lhe permitiu vencer a série B e ser oitava da geral, na véspera de alinhar nos 1.500.



Mariana Pestana também foi oitava no martelo, ao alcançar 64,79 metros, no segundo de três lançamentos válidos, e Lucinda Gomes encerrou o triplo salto em nona, com 13,26.



Já nos homens, Gerson Baldé foi 12.º no salto em altura, com 2,14 metros, para a melhor marca pessoal da temporada, e 13.º no comprimento, com 7,59, após dois ensaios nulos.



Emanuel Sousa foi 11.º no disco, com 59,23 metros consumados logo no primeiro de três lançamentos, e Edson Gomes terminou em 12.º nos 110 barreiras, com 14,07 segundos.