Portugal soma mais uma vitória nos Paralímpicos Europeus da Juventude

André Gomes – 2.5 – reclamou o estatuto de MVP, com 26 de valorização, ao conseguir 17 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências e 1 roubo de bola. De salientar igualmente os contributos de Afonso Tavares – 4.0 – (24pts, 8res, 7ast, 1rb) e Nuno Nogueira – 2.5 – (17pts, 10res, 2ast, 2rb).





No segundo jogo do dia, contra a Itália, clara favorita à vitória na prova, Portugal saiu derrotado por 85-41. Afonso Tavares – 4.0 –, com 17 de valorização, fruto de 15 pontos, 8 ressaltos e 4 assistências, foi o elemento em maior evidência, na seleção nacional, bem secundado por Nuno Nogueira – 2.5 – (12pts, 8res, 2ast) e André Gomes – 2.5 – (8pts, 3res, 4ast).

Portugal joga tudo pela chegada à medalha, amanhã, 27 de julho, pelas 7h e 13h45, frente a Países Baixos e Irlanda, respetivamente.