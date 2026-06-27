Portugal soma oito `metais`, com mais uma prata e dois bronzes

Na prova longa de C1 sénior, Portugal garantiu dois lugares no pódio, com Rui Lacerda a sagrar-se vice-campeão europeu com o tempo de 01:48.51,08 horas, à frente de Ricardo Coelho, bronze, em 01:48.52,28.

Os canoístas lusos foram apenas superados pelo polaco Mateusz Borgiel, que venceu a regata em 01:47.53,33 horas.

A terceira medalha da jornada foi a de bronze alcançada pela dupla constituída por Beatriz Sá e Joana Peixoto, na final de K2 júnior, terminando o percurso em 01:27.41,05 horas, atrás das embarcações da Dinamarca, campeãs da Europa, e da Hungria, segundas classificadas.

Ainda no escalão júnior, Nuno Barros, que já tinha amealhado uma medalha de bronze na prova curta de K1 na passada quinta-feira, terminou na prova longa à beira do pódio, na quarta posição, em 01:41.30,44 horas.

A comitiva nacional poderá voltar a alargar o número de medalhas na sessão da tarde, com as participações de Francisco dos Santos e de José Ramalho na final de K1 sénior.

Com os três pódios alcançados durante a manhã de hoje, a seleção portuguesa eleva para oito o número total de medalhas conquistada em Pitesti.

Gabriel Fernandes conquistou a medalha de ouro na `short race` de C1 júnior), título ao qual juntou na prova longa a prata, metal também alcançado por Leonardo Barbosa (C1 sub-23) e Rui Lacerda (C1 sénior), enquanto Nuno Barros se quedou pelo bronze (K1 júnior).