Portugal soma segunda derrota seguida no Europeu de voleibol frente à Grécia

Depois do desaire com a França, na quinta-feira, Portugal ainda venceu os dois primeiros parciais diante dos helénicos, mas acabou por ceder nos seguintes, sendo derrotado por 25-22, 25-19, 20-25, 16-25 e 12-15, que o deixam na terceira posição da `poule`, com quatro pontos, os mesmos de Israel, segundo, e a dois dos gauleses, líderes, ambos com menos uma partida.

Os gregos, que também têm menos um encontro, estão agora em quarto lugar, com três pontos, em igualdade com a Roménia, quinta, que hoje bateu por 3-2 a Turquia, última do grupo, com um ponto.

A seleção nacional, que marca presença pela sétima vez numa fase final de um Europeu, terceira consecutiva, depois de 1948, 1951, 2005, 2011, 2019 e 2021, volta a jogar no domingo, diante de Israel, a partir das 18:00 (hora em Lisboa).

As quatro primeiras seleções de cada um dos quatro grupos apuram-se para os oitavos de final.

A edição de 2023 é coorganizada pela Itália (campeã europeia e mundial em título), Bulgária, Macedónia do Norte e Israel, e decorre até 16 de setembro. As meias-finais (14 de setembro) e a final (16 de setembro) terão lugar em Roma.