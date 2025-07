Portugal soma segunda medalha nos Mundiais de canoagem de sub-23 e juniores

Os Mundiais de canoagem sub-23 e juniores, que encerram no domingo, reúnem cerca de 1.000 atletas de 66 nações.







Canoísta Beatriz Fernandes considera prata vital para transição de escalão

A canoísta portuguesa Beatriz Fernandes ficou hoje “muito contente” com a medalha de prata de sub-23 em C1 500 metros nos Mundiais, Montemor-o-Velho, considerando-a moralizadora na transição des escalão.



“Esta é a primeira medalha mundial para a canoa feminina portuguesa em sub-23. Estou muito contente, estou supercansada, dei tudo o que tinha e correu superbem”, regozijou-se, após entusiasmar as bancadas da pista de Montemor-o-Velho.



Beatriz Fernandes cumpriu a sua regata em 2.11,45 minutos, sendo superada apenas pela italiana Olympia Della Giustina, 2,23 segundos mais rápida, num pódio completo pela chinesa Shengijie Jiang, depois de a macedónia Elena Grizan ter sido desclassificada.



“Em júnior, acho que me correu bem, mas a transição para os sub-23 tem sido mais complicada. Que este pódio seja o início de boas épocas seguintes”, desejou, ainda a arfar depois de ter batido várias “concorrentes muito fortes”.



No escalão anterior, só na pista conseguiu uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze, em diferentes tripulações e distâncias, incluindo C1 200, 500 e 1.000 metros.



A limiana competiu no ‘lado bom’ do curso de água do Centro de Alto Rendimento, na pista três, já que, no período de tarde, as que ficam entre a cinco e a nove estão sujeitas a ventos que prejudicam o seu desempenho.



“Ontem [na sexta-feira] os meus colegas de equipa tiveram muito pouca sorte, porque as condições aqui, em Montemor, não são sempre as melhores. O vento é quase sempre lateral e eu consegui ter essa sorte e aproveitá-la para fazer um bom resultado”, reconheceu.



Agradecida às “pessoas espetaculares” que a têm acompanhado ao longo da carreira, assume que o seu foco está em Los Angeles2028, garantindo que tem “feito tudo” para poder atingir o objetivo, que agora obriga a “vários bons resultados”, já que na canoagem a qualificação vai passar a ser feita por ranking.



Agora, a estudante de fisiologia clínica em Coimbra vai focar-se nos Mundiais absolutos, a disputar em Milão, no fim de agosto, quando vai enfrentar “outro nível competitivo”.



“Ainda não sei que distâncias vou fazer, mas é dar o meu melhor. É outro nível, são outras concorrentes, nitidamente mais fortes, e vou dar o meu máximo. Sou bastante nova e estou a debater-me com as mais velhas”, avisou a canoísta de 20 anos.



Este foi o segundo pódio de Portugal nos Mundiais de sub-23 e juniores, que decorrem até domingo, em Montemor-o-Velho, depois do bronze de Pedro Casinha em K1 200 metros, também em sub-23.











A competir na pista três, uma das mais protegidas do vento, a limiana terminou a prova em 2.11,45 minutos, sendo batida somente pela italiana Olympia Della Giustina que, na linha dois, cortou a meta 2,23 segundos antes.A medalha de prata conquistada por Beatriz Fernandes segue-se à de bronze em K1 200 metros do também sub-23 Pedro Casinha, que, no domingo, juntamente com Gustavo Gonçalves, constitui uma dupla entre as favoritas ao ouro no K2 500 metros no qual foram bronze em 2022.Pedro Casinha e Gustavo Gonçalves integraram recentemente o projeto olímpico depois do título europeu absoluto em K4 500 metros, com João Ribeiro e Messias Baptista, em junho, na República Checa.Na outra final com presença lusa, Lara Lopes e Maria Maia estiveram na mais ventosa pista seis, acabando na sexta posição – as pistas um, dois e três levaram as medalhas, quando, tradicionalmente, a quatro, cinco e seis estão reservadas aos melhores tempos nas meias-finais -, concluindo com 49,94 segundos, a 3,88 segundos do ouro da tripulação do Canadá, acompanhada no pódio pelas embarcações da China e da Espanha.Nas finais B, destaque para o júnior Leonardo Barbosa, que venceu e acabou em 10.º na classificação geral, e a sub-23 Ana Brito, 11.ª em K1 500 metros, a 39 centésimos da rival do Uzbequistão.Em sub-23, Tiago Maciel terminou a C1 1.000 metros em 12.º e António Ribeiro foi 14.º em K1 1.000, prova na qual Peter Melo foi 16.º, mas no escalão júnior.De manhã, a seleção tinha assegurado mais três qualificações para finais e cinco para finais B.Além de Pedro Casinha e Gustavo Gonçalves, as probabilidades de melhores desempenhos no domingo recaem nos juniores Gonçalo Costa e Hugo Carvalho, recentemente vice-campeões Europeus de K2 500 metros.Programa das finais portuguesas para domingo:FINAIS- Sub-23:10:51 K1 200 metros: Clara Duarte.11:50 C4 500 metros: Ana Ferreira/Marta Bizarro/Ana Cardoso/Bruna Resende.12:18 K2 500 metros: Gustavo Gonçalves/Pedro Casinha.16:11 C1 5.000 metros (estafeta mista): Tiago Maciel/Ana Ferreira.16:38 K1 5.000 metros (estafeta mista): João Duarte/Maria Gomes.- Juniores:12:11 K2 500 metros: Gonçalo Costa/Hugo Carvalho.15:03 C1 5.000 metros (estafeta mista): Leonardo Barbosa/Lara Lopes.15:35 K1 5.000 metros (estafeta mista): Rui Esteves/Mafalda Cruz.FINAIS B:- Sub-23:09:05 C1 200 metros: Beatriz Fernandes.09:43 K1 500 metros: Rodrigo Santos.09:53 C2 500 metros: Tiago Maciel/Afonso Pereira.- Juniores:09:00 C1 200 metros: Lara Lopes.10:01 K2 500 metros: Inês Carapinha/Lara Martins.