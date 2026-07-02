Portugal soma terceira derrota e despede-se da fase final do Euro sub-22 de voleibol

O combinado luso, que já tinha perdido com Israel (3-0) e Polónia (3-2), foi hoje derrotado pelos parciais de 12-25, 22-25, 26-26 e 23-25, fechando no último lugar o Grupo 1.



As seleções da Polónia e de Israel, primeira e segunda classificadas do grupo de Portugal, e as congéneres da República Checa e da França, as duas primeiras da ‘poule’ 2 vão disputar as meias-finais, da competição.



João Franco, selecionador de Portugal, considerou que Portugal não entrou da melhor forma no jogo com a Ucrânia e, apesar de ter melhorado, não conseguiu evitar a derrota.



“Não começámos da melhor forma, mas acho que acabámos bem, apesar de não termos conseguido buscar este último set porque deixámos fugir a meio do parcial a Ucrânia. Depois fomos atrás, mas já não chegámos a tempo”, disse, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Voleibol.



Apesar dos três desaires, o técnico destacou o trabalho da equipa: “Os nossos jogadores bateram-se bem e estou a todos os títulos supre satisfeito com isso. Acho que são os três jogos que mostram a qualidade que nós temos, com jogadores com um nível de estatura baixo, mas tecnicamente bons”.



