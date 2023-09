Portugal somou 23 medalhas num dia no Euro com síndrome de Down

...11 na natação





Em Pádua, os atletas portugueses conseguiram 11 medalhas na natação, quatro das quais de ouro, conquistadas por Vicente Pereira – que venceu as provas dos 200 metros livres e 50 mariposa -, João Vaz (100 bruços) e pela estafeta 4x100.As quatro medalhas de prata foram conquistadas por Matilde Gaspar (100 bruços), Diogo Matos (100 bruços), Francisco Montes (800 livres), e pela estafeta mista 4x100, enquanto as três de pratas foram conseguidas por André Almeida e Filipa Reis, nos 800 livres, e por Diana Torres, nos 50 mariposa.





...mais 11 no atletismo



No atletismo, os portugueses conseguiram também 11 medalhas, sendo duas de ouro, oito de prata e um de bronze.



Os dois ouros foram conseguidas por Isabela Santos (1.500 metros T21), e por Francisco Gouveia (800 metros mosaico), e as oito pratas por Maria Vicente, André Silva, Maria Luísa Câmara, Francisco Gouveia, Bruno Leitão, e pelas nas estafetas masculina e feminina dos 4x100 metros.



Luís Gonçalves conseguiu a única medalha de bronze conquistada na quarta-feira no atletismo, e no ténis de mesa, a dupla João Soldado Gonçalves/João Oliveira arrecadou o ouro em pares masculinos, revalidando o título europeu.





Outros resultados



Nas modalidades coletivas, a equipa de futsal venceu a Itália por 4-2, e terminou como líder a primeira fase da competição, garantindo presença na meia-final, agendada para sexta-feira, na qual irá defrontar a República da Irlanda.



A seleção portuguesa de basquetebol somou duas derrotas, frente à Turquia (18-5) e à Hungria (24-20). Na sexta-feira, a equipa lusa defronta a Itália, no último jogo da primeira fase, mas já tem garantido lugar no play-off de acesso ao jogo do bronze, no qual irá jogar com a Hungria.



Hoje as competições nos campeonatos europeus SUDS (Sports Union for athletes with Down Syndrome, junta 514 atletas, de 21 países, que competem em oito modalidades, estão paradas para a realização do habitual programa social.



Portugal, que no primeiro dia de competições conseguiu oito medalhas, está representado por 48 atletas, que competem em seis modalidades: atletismo, basquetebol 4x4, futsal, judo, natação e ténis de mesa.