Portugal surpreende no Mundial de voleibol com vitória sobre Cuba





c/Lusa

Depois de uma ausência em campeonatos do mundo de 23 anos, Portugal, que entrou no Mundial no 29.º lugar do ranking, arrancou hoje para a sua terceira participação com um merecido triunfo diante do 10.º da hierarquia, apesar do arranque menos bom no encontro.Frente a uma equipa apontada como favorita para ocupar um dos dois primeiros lugares do grupo, que dão acesso aos oitavos de final, Portugal esteve menos bem no primeiro parcial, que esteve sempre favorável aos cubanos, pelo que o 25-20 final não surpreendeu.A segunda partida foi sempre muito equilibrada, apesar de Portugal ter chegado a deter três pontos de vantagem a meio do set, mas o conjunto luso elevou o nível na fase final do mesmo, altura em que passou de uma igualdade 21-21 para um 25-22 final.Motivado com o triunfo no set e consequente igualdade no jogo, Portugal surgiu melhor no terceiro parcial e entrou a liderar, vantagem que foi alargando paulatinamente até atingir os seis pontos (17-11). Cuba ainda reduziu para três, mas a seleção lusa não se deixou surpreender e fechou o set com 25-19.Portugal manteve a sua boa fase na partida e voltou a entrar melhor no quarto parcial, chegando rapidamente aos 4-0, diferença que permitiu aos lusos irem gerindo as diversas tentativas de reação contrária, bem como aproveitarem os nervos dos jogadores cubanos.Com Cuba a arriscar cada vez mais, Portugal estabilizou a vantagem nos seis pontos, o que lhe permitiu fechar o set com um novo 25-19, triunfo que deixa a equipa lusa numa excelente posição para marcar presença nos oitavos de final.Na próxima jornada, Portugal vai defrontar o outro grande favorito para seguir em frente, os Estados Unidos, sextos da hierarquia, em partida agendada para segunda-feira, e fecha o grupo na quarta-feira, diante da Colômbia, o conjunto com menor estatuto do grupo, situado no 41.º do ranking e que hoje foi derrotado pelos norte-americanos por 3-1.Jogo no SM Mall Asia Arena, em Pasay, Filipinas.Cuba - Portugal, 1-3 (25-20, 22-25, 19-25 e 19-25).Sob arbitragem do coreano Jae-Hyo Choi e do polaco Wojciech Maroszek, as equipas alinharam:- Cuba: Lopez, Masso, Concepcion, Yant, Thondike e Garcia (líbero) - seis inicial. Simon, Mergarejo, Gomez, Bisset, Camino, Alonso, Gutierrez e Fiel.Treinador: Jesus Angél Cruz Lopez.- Portugal: Kelton Tavares, Lourenço Martins, Miguel Tavares, José Pedro Pinto, Nuno Marques e Ivo Casas (líbero) - seis inicial. Fiip Cveticanin, Rafael Santos, Alexandre Ferreira, Tiago Violas, Gonçalo Sousa (líbero), Bruno Dias, Guilherme Menezes e André Pereira.Treinador: João José.