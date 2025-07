Portugal termina em 21.º Europeu feminino de sub-19 de andebol

Apesar de ter sido a Finlândia a marcar o primeiro golo, Portugal entrou bem no encontro e chegou cedo a uma vantagem de três golos (4-1) e nunca mais perdeu a liderança, chegando ao intervalo a vencer por 18-13.



A guarda-redes portuguesa Joana Candeias, com 14 defesas (38% de eficácia), foi a melhor jogadora do encontro, com Iara Ribeiro a ser a melhor marcadora, com oito golos, mais dois do que Lara Calçada e Clémentine Silva.



Depois de perder os três jogos da fase de grupos preliminar, Portugal somou a primeira vitória frente à Turquia no segundo jogo da ronda intermédia, acabando por bater a Macedónia do Norte e a Finlândia nos dois encontros finais.



“Terminámos da melhor maneira esta competição, com uma vitória frente à Finlândia. Sabíamos das dificuldades, não porque a Finlândia fosse melhor do que a nossa equipa, mas pelo cansaço e todas as condicionantes que temos tido. [...] Fizemos oito jogos nesta prova, vencemos três e perdemos cinco. Dos cinco, em dois estivemos bem perto de vencer e fomos muito competitivas”, disse a selecionadora portuguesa.



Citada no site da Federação de Andebol de Portugal, Sandra Fernandes aproveitou para “agradecer a este grupo de atletas pela resiliência e pela vontade”, garantindo ter “muito orgulho em todas, pelas fantásticas jogadoras e pessoas que fizeram com que estes 25 dias juntas se tornassem menos pesados”.