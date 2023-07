No primeiro combate da competição coletiva, os portugueses venceram a Índia por 46-26, sendo depois derrotados nos 16 avos de final pelo Japão, por 38-23.A equipa portuguesa, uma das 46 em prova, termina a assim a competição por equipas no 28.º lugar.Portugal esteve representado nos Mundiais de esgrima, que terminam no sábado, por 12 atiradores.