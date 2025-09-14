Portugal termina em quinto na Liga Europeia de futebol de praia

Os golos marcados por Bê Martins (01 e 34 minutos), João Cabral (12), Bernardo Lopes (23 e 35), Diogo Dias (25), Léo Martins (26 e 27) e Duarte Algarvio (31) dão nota da superioridade de Portugal, que permanece como o recordista de títulos, com nove troféus conquistados.



A Suíça, que marcou por intermédio de Steinemann (15), Knöpfli (26) e Hodel (27) nunca se mostrou capaz de contrariar o domínio da equipa das ‘quinas’ no jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares, que opôs os terceiros classificados dos dois grupos da primeira fase da competição.



A equipa treinada por Mário Narciso tinha falhado o apuramento para as meias-finais, ao terminar no terceiro lugar do Grupo A, atrás de Itália e Bielorrússia (com as quais perdeu por 6-3 e 4-3, respetivamente) e apenas à frente da França, que venceu na última jornada, por 4-2.