Portugal termina em quinto nos Europeus de judo de equipas mistas

No encontro para o bronze, a judoca olímpica Taís Pina (-70 kg) foi a única a vencer um combate, por ippon, diante da ucraniana Anna Kazakova, enquanto Otari Kvantidze, Pedro Lima, Diogo Chantre e Raquel Brás não conseguiram bater os seus adversários.



No decorrer da competição, Portugal começou por perder com a Turquia, por 4-3, com Taís Pina a perder no ‘desempate’, mas na repescagem ainda venceu a Roménia, pelo mesmo resultado (4-3) e com Kvantidze a vencer o combate final.



Portugal sai dos Europeus de sub-23 com duas medalhas de bronze a nível individual, de Otari Kvantidze (-73 kg) e Taís Pina (-70 kg).

