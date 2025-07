Portugal termina em sétimo na estreia no Mundial sub-19 feminino de basquetebol

A estreia em Mundiais de sub-19 foi positiva para Portugal, que venceu quatro dos sete jogos disputados, com duas derrotas a surgirem frente a duas das semifinalistas – Espanha e Canadá, que vão disputar o terceiro lugar – e com a França, que luta pelo quinto posto com o Japão.



A grande estrela de Portugal, e uma das jogadoras em destaque no Mundial, foi Clara Silva, que terminou o jogo de hoje com 27 pontos, 11 ressaltos e três desarmes de lançamentos, concluindo o Mundial com médias de 23 pontos, 9,7 ressaltos e 2,9 desarmes de lançamento.



Frente à Hungria, no encontro de atribuição dos sétimo e oitavo lugares, Portugal nunca esteve em desvantagem e o melhor que a seleção magiar conseguiu foi um empate a cinco pontos, ainda antes dos dois minutos de jogo.



No final do primeiro período, Portugal vencia por seis pontos (21-15), vantagem que foi aumentando sempre, com 46-33 ao intervalo e 66-44 no final do terceiro parcial, com os derradeiros 10 minutos, com o jogo ganho, a serem os menos positivos de Portugal (8-14).



Além de Clara Silva, também Magda Freire (19 pontos) e Rita Nazário (18 pontos e 10 assistências) estiveram em bom plano, com Noemi Arvai a ser a melhor marcadora da Hungria, com 12.