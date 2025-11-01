Portugal termina Europeus de Síndrome de Down em natação com mais 10 pódios

Vicente Pereira assegurou o ouro nos 50 metros livres, em 29,94 segundos, nos 100 metros estilos, em 1.17,43 minutos, e participou ainda na estafeta dos 4x50 livres, juntamente com Filipe Santos, Diogo Rego e Diogo Matos, que estabeleceu um novo melhor registo europeu, em 2.09,00.



A recordista europeia Matilde Gaspar garantiu igualmente o ouro nos 1.500 metros e com direito a recorde mundial, em 26.26,22 minutos.



Ouro também para a estreante Diana Torres nos 200 metros mariposa, em 3.52,11 minutos, com a atleta de apenas 13 anos a ganhar igualmente os 50 metros livres (mosaico) e com novo recorde mundial júnior.



Filipa Reis foi prata nos 200 metros mariposa, em 3.53,71 minutos, o mesmo metal assegurado por Francisco Montes nos 1.500 metros livres, em 23.54,04, e Diogo Matos, nos 100 metros estilos, em 1.23,24.



Finalmente, Filipe Santos foi bronze nos 50 metros livres, em 31,36 segundos.



Portugal terminou os Europeus com 45 medalhas, nomeadamente 18 de ouro, 16 de prata e 11 de bronze, sendo que os nadadores lusos melhoraram 13 recordes mundiais e três europeus, em diversos escalões.

