Portugal termina Mundial de andebol de sub-21 no sexto lugar

Portugal, que tinha sido afastado pela Islândia nos quartos de final, falhando a luta pelas medalhas, venceu no sábado a Cróacia (36-32), mas hoje não conseguiu ultrapassar os nórdicos, que ao intervalo batiam os lusos por 16-13.



Ricardo Brandão, João Gomes e Vasco Costa, com cinco golos cada, foram os melhores marcadores da equipa comandada por Carlos Martingo, que fez um balanço extremamente positivo da participação portuguesa.



"Penso que foi extremamente positivo. O sexto lugar no Campeonato do Mundo é sempre uma boa classificação, o nível geral do jogo -- quer no ataque, quer na defesa -- foi sempre muito bom. Contribuímos para a solidificação do estatuto do andebol português internacionalmente e tudo isso nos deixa bastante orgulhosos do que fizemos aqui, sendo que, a nossa responsabilidade e exigência é cada vez maior", analisou o técnico, citado pela Federação Portuguesa de Andebol (FPA).



Desta forma, a Dinamarca terminou a competição na quinta posição, enquanto a Islândia foi terceira, ao vencer por 27-23 a Sérvia, que ficou no quarto posto.



A final do Mundial de andebol de sub-21 disputa-se hoje, entre Alemanha e Hungria, em Berlim.