Portugal vence a Áustria no Europeu de kayak polo de Coimbra

Lusa Comentários 31 Ago, 2019, 22:24 / atualizado em 31 Ago, 2019, 22:24 | Outras Modalidades

No terceiro dia do Campeonato da Europa, que termina no domingo no rio Mondego, as três equipas de Portugal realizaram quatro jogos, contabilizando uma vitória (seniores masculinos) e três derrotas (sub-21 masculinos e femininos).



A seleção masculina de sub-21 terminou o Europeu2019 no 8.º lugar, tendo a formação treinada por Bruno Alves sofrido hoje dois desaires, diante da Holanda, por 6-2, e frente à Polónia, pela diferença mínima de 4-3.



A seleção feminina, treinada por Guilherme Bispo, que tinha como objetivo ganhar ritmo competitivo diante de seleções mais experientes, perdeu hoje com a Polónia, por 6-1, e acabou no 9.º lugar.



A Alemanha conquistou os títulos de sub-21, masculino e feminino, revelando a sua superioridade nesta disciplina da canoagem, que é disputada por duas equipas de cinco jogadores em canoas e que tem por objetivo marcar golos numa baliza suspensa dois metros acima da água.



No Europeu anterior, disputado em Saint Omer, em França, a Alemanha tinha-se sagrado vice-campeã de sub-21 masculinos e campeã de sub-21 femininos.