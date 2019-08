Portugal vence a Letónia no Europeu feminino de basquetebol de sub-20

Lusa Comentários 04 Ago, 2019, 22:01 | Outras Modalidades

Depois da derrota na ronda inaugural frente à campeã em título Espanha, por 75-34, a seleção lusa entrou dominadora, bem na manobra ofensiva e defensiva, e chegou ao final do primeiro período com uma vantagem de 16 pontos (22-6).



No segundo período, os índices da equipa portuguesa baixaram significativamente e disso tirou partido a seleção da Letónia para reduzir a diferença, com um parcial de 13-6, e atingir o intervalo a perder por nove pontos (28-19).



Três triplos da seleção letã no terceiro período do encontro, contra apenas um de Portugal, permitiram anular a desvantagem e empatar 38-38 no derradeiro minuto, mas dois pontos de Luana Serranho permitiram a Portugal manter-se na liderança (40-38) antes da pausa.



No quarto período de jogo, a Letónia, com um parcial de oito pontos consecutivos, passou para a frente do marcador, aos 46-44, mas no derradeiro minuto da partida, com dois lançamentos livre, Eliana Cabral empatou a 46-46 e empurrou a decisão para o prolongamento.



Nos cinco minutos suplementares, entrou melhor a seleção letã, que chegou aos 49-46, mas Beatriz Jordão revelou-se decisiva na luta das tabelas e garantiu o triunfo a Portugal, por 53-51, que vai agora lutar com a Sérvia pelo segundo lugar do grupo A.



Eliana Cabral, com 15 pontos, e Marta Martins, com 10, foram as principais marcadoras da seleção lusa, enquanto na Letónia esse papel pertenceu a Aleksa Gulbe, com 15 pontos.



Portugal encerra na segunda-feira, frente à Servia, pelas 14:45 (hora de Lisboa), a fase de grupos, com o objetivo de obter a melhor classificação possível rumo aos oitavos de final, para assim evitar as adversárias potencialmente mais fortes.