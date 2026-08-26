Portugal vence Espanha e conquista primeiro triunfo de sempre no Europeu feminino de voleibol

Após desaires com o anfitrião da 'poule' Azerbaijão (3-1), com a Bélgica (3-0) e os Países Baixos (3-0), a formação das ‘quinas’ bateu hoje a Espanha, com os parciais de 24-26, 25-23, 25-19 e 25-20.



Na sua segunda participação de sempre, depois da estreia em 2019 com cinco desaires, Portugal conquistou o primeiro triunfo e está em quarto lugar do Grupo C, com três pontos, em luta por um lugar nos oitavos de final, para os quais se apuram os quatro primeiros de cada ‘poule’.



A seleção lusa, orientada por Hugo Silva, segue atrás dos já apurados Países Baixos, Bélgica e Azerbaijão, todos com oito pontos, enquanto a Roménia é quinta, com dois, todos com menos um jogo, e a Espanha é sexta, com um.



Portugal disputa o último jogo do grupo na quinta-feira, frente à Roménia, partida decisiva em que depende apenas de si para seguir em frente na prova.



