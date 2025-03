Portugal vence Espanha em futebol de praia

Na base da vitória da equipa lusa, que procura nas Seychelles o seu terceiro título mundial, depois das conquistas em 2015 e 2019, estiveram os golos de Filipe Santos (dois), Bernardo Lopes, Pedro Mano e Rúben Regufe, contra os tentos espanhóis de Domingo Acosta e Riduan.



"O bom disto tudo é que não temos, por enquanto, nenhum jogador com lesões graves e impeditivas de ir ao Campeonato do Mundo. Isso é o principal neste momento. A equipa está a ficar bastante entrosada, os jogadores com cada vez mais conhecimento. Quando um tem a bola, os outros já sabem o que vai sair dali. Tem sido muito proveitoso, tanto o estágio em El Salvador como aqui em Espanha", declarou no final o selecionador nacional Mário Narciso.