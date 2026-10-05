Portugal vence França no Mundial de hóquei em patins de sub-19

Um dia depois da goleada na véspera sobre a Colômbia, por 11-1, Portugal tinha hoje aquele que era, em teoria, o grande teste da primeira fase, mas acabou por superá-lo com relativa facilidade, embora com algum desperdício ofensivo.



Sempre com mais bola, Portugal apenas se conseguiu adiantar no marcador os nove minutos, pouco depois de Martim Nunes ter acertado no poste, com João Maria Gatinho, após uma boa jogada individual, a fazer o 1-0.



No minuto seguinte, Livio Garro viu o cartão azul e deixou a França a jogar com menos um durante dois minutos, mas Portugal não conseguiu aproveitar a vantagem e foi para o intervalo a vencer por apenas 1-0.



Logo no primeiro segundo da primeira parte, Gonçalo Leal aumentou a vantagem dos comandados de Vasco Vaz, com Joris Echappe a reduzir para a França, aos 29 minutos, um golo que colocou algumas dúvidas no vencedor do encontro.



Contudo, Martim Nunes, aos 38 minutos, confirmou o triunfo da seleção portuguesa, que lidera o Grupo B, com seis pontos, mais três do que a França, enquanto a Colômbia e a Índia, que perderam na primeira jornada, se defrontam ainda hoje.



A seleção lusa, que procura o seu quinto título, o primeiro desde 2017, fecha a fase de grupos na terça-feira, frente à Índia e, se confirmar o favoritismo, vai defrontar o quarto classificado da ‘poule’ B na quinta-feira.



