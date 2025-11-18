Mais Modalidades
Portugal vence Islândia e dá passo importante rumo ao Eurobasket feminino
Portugal ficou mais perto da segunda fase de qualificação para o Europeu feminino de basquetebol de 2027, ao vencer em casa com clareza a Islândia, por 100-70, na terceira jornada do Grupo G.
Vindas de derrotas com a Sérvia, uma equipa aparentemente inalcançável, Portugal conseguiu um triunfo que se pode tornar crucial com a equipa com a qual deve lutar pelo segundo lugar e o apuramento para a derradeira fase de apuramento.
No Barreiro, o sucesso da equipa lusa, que tenta regressar ao Eurobasket, depois da estreia em 2025, teve, sobretudo, na agressividade defensiva e numa boa eficácia ofensiva, com o triunfo a ficar definido com um gigantesco segundo período, que venceu por 36-12.
A estreante Sara Guerreiro foi a melhor marcadora, com 16 pontos, entre os quais o triplo que permitiu a Portugal chegar aos 100 pontos, com Márcia da Costa, do GDESSA Barreiro, a jogar em casa, fez 15, os mesmos de Maria João Correia, num encontro em que apenas Lavínia da Silva não pontuou.
As duas equipas entraram bem no jogo, a marcar praticamente em todos os lançamentos, mas a eficácia foi baixando, com ambos os conjuntos a sentirem algumas dificuldades na construção ofensiva, embora Portugal se mostrasse algo melhor, com um parcial de 8-0 (14-9) a obrigar o selecionador islandês a pedir um desconto de tempo.
A paragem foi boa para a Islândia, que chegou ao empate, antes de Portugal abrir uma vantagem de cinco pontos no final dos primeiros 10 minutos (19-14), ‘matando’ depois o encontro com um enorme segundo período, em que os triplos começaram a cair – as ‘linces’ começaram com 0-8 e chegaram ao intervalo com 9-20.
A entrada de rompante (8-0), com dois triplos de Carolina Cruz, voltou a fazer com que Pekka Saminen parasse o encontro, com Portugal a dominar por completo, graças a uma grande agressividade defensiva (nove roubos de bola) e velocidade e qualidade no ataque, encontrando quase sempre o melhor lançamento.
Portugal encerrou o período com um incrível parcial de 36-12, indo para o intervalo com uma vantagem de 29 pontos (55-26) e a vitória praticamente assegurada.
Com o jogo na mão, Portugal baixou um pouco o ritmo na reentrada, mas sem nunca deixar a Islândia aproximar-se no marcador, embora um parcial de 6-0 das nórdicas tenha feito Ricardo Vasconcelos pedir um desconto com 68-43 no marcador para ‘acordar’ a equipa, que chegou ao final do terceiro período com a mesma vantagem de 29 pontos (80-51).
O quarto período foi menos bem jogado, com ambas as equipas a falharem muitos lançamentos e a cometer muitos mais erros, algo que foi frustrando o selecionador nacional.
As duas equipas voltam a encontrar-se em 17 de março de 2026, no último jogo desta fase de qualificação, na Islândia.
Jogo na Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no Barreiro.
Portugal – Islândia, 100-70.
Ao intervalo: 55-26.
Sob a arbitragem de Esperanza Mendoza (Espanha), Romana Rea Car (Áustria) e Laure Coanus (França), as equipas alinharam e marcaram:
- Portugal (100): Carolina Rodrigues (13), Maria João Correia (15), Josephine Filipe (5), Sofia da Silva (10) e Márcia da Costa (15). Jogaram ainda: Joana Soeiro (2), Maianca Umabano (5), Mariana Silva (5), Inês Ramos (3), Carolina Cruz (11), Lavínia Silva e Sara Guerreiro (16).
Treinador: Ricardo Vasconcelos.
- Islândia (70): Isabela Sigurdardottir (5), Thora Jonsdottir, Thelma Dis Agustsdottir (4), Sara Run Hinriksdottir (19) e Danielle Rodríguez (14). Jogaram ainda: Kolbrun Armannsdottir (4), Helena Rafnsdottir, Thoranna Hodge-Carr (2), Rebekka Steingrimsdottir (16), Sigrun Olafsdottir, Anna Svansdottir (3) e Asta Júlia Grimsdottir (3).
Treinador: Pekka Saminen.
Marcha do marcador: 19-14 (primeiro período), 55-26 (intervalo), 80-51 (terceiro período) e 100-70 (resultado final).
Assistência: Cerca de 800 espetadores.
