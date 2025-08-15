Portugal vence Islândia no Torneio Internacional de Braga de basquetebol

O conjunto das `quinas`, que ao intervalo perdia por 45-42, volta a jogar no sábado (18:00), face à Suécia, num embate que determinará o vencedor do torneio, que começou na quinta-feira, com o triunfo dos islandeses face aos suecos (73-70).

Na semana passada, a formação das `quinas` estagiou em Espanha, onde venceu a seleção principal espanhola, campeã europeia em título, por 76-74, antes de perder com a Espanha B, por 64-63, ainda em Málaga, e com a Argentina, por 84-70, em Madrid.

No Eurobasket2025, a formação das `quinas` vai defrontar a Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, e estreia-se em 27 de agosto, frente aos checos.

Os comandados de Mário Gomes defrontam em seguida os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (01 de setembro) e os estónios (03 de setembro), precisando de ficar nos quatro primeiros para seguir para os `oitavos`.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.