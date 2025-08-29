Portugal vence Itália e encontra Espanha na final do Euro sub-19 de hóquei

No jogo decisivo, Portugal, que na primeira fase tinha já vencido os transalpinos, por 7-4, vai encontrar a Espanha, que superou a França, por 3-0.



Rodrigo Preciso, Simão Silva, Tomás Santos, o melhor marcador do torneio, com sete tentos, e Santiago Honório marcaram pelos lusos, que procuram o ‘tri’ europeu, novamente contra a Espanha.



A Espanha lidera com 24 títulos, seguida de Portugal, com 21, enquanto a Itália tem oito, completando o trio a ter conquistado o título.



A final disputa-se no sábado, às 20:00, horas de Lisboa, no PalaBarsacchi de Viareggio.

