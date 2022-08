Portugal vence Moldova na qualificação para Jogos Mundiais de futebol de praia

A Moldova entrou melhor na partida e começou a vencer com um golo aos sete minutos, mas, no minuto seguinte, Miguel Pintado reestabeleceu a igualdade, e o primeiro período terminou com uma igualdade a uma bola.



No segundo período, a equipa das 'quinas' foi claramente superior e conseguiu registar uma vantagem de três golos, depois dos tentos de André Lourenço (15), Leo Martins (16) e Belchior (20), fixando o resultado em 4-1.



Logo no arranque do terceiro período, aos 21, Belchior 'bisou' na partida, e Podlesnov (26) e Cojocari (32) 'esboçaram' uma reação moldava que acabou por não colocar em risco a vitória lusa, que foi confirmada com o segundo golo de Leo Martins, já no último minuto do encontro.



"O jogo foi aquilo que tínhamos perspetivado na antevisão, foi um espelho do que tínhamos previsto. Uma equipa da Moldova muito forte fisicamente, com processos muito simples, que trabalham pouco a bola, esticam a bola na frente assim que entra no guarda-redes. Têm gente na frente muito forte, altos fisicamente, ganham muitos lances desses e, quando o fazem, criam sempre muita confusão na baliza adversária. Fizeram-nos dois golos assim e o terceiro nasce de um pontapé do guarda-redes deles, também", assinalou o selecionador português Mário Narciso.



Segundo o técnico, cujas declarações foram reproduzidas no sítio da internet da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o segredo da vitória dos portugueses foi explorar os pontos onde a Moldova é mais vulnerável.



"Com as nossas trocas de bola, eles não conseguiram acompanhar todas as nossas movimentações. Foi através disso que conseguimos furar e conseguimos os golos que conseguimos", realçou Mário Narciso, perspetivando já o embate com a Alemanha, na próxima quarta-feira: "Para o jogo com a Alemanha temos de manter a qualidade de jogo, a mesma postura e a mesma seriedade. Se o fizermos estou confiante de que vamos levar de vencida a partida".



As partidas da fase de qualificação para os Jogos Mundiais de Areia 2023 decorrem em Catânia, até ao próximo dia 04 de setembro, domingo, sendo que, posteriormente, a seleção lusa vai permanecer em Itália, mas na Sardenha, para disputar a Superfinal da Liga Europeia.