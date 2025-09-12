Portugal vence Polónia na Superfinal feminina da Liga Europeia de futebol de praia

por Lusa
A seleção portuguesa feminina de futebol de praia venceu hoje por 2-1 a Polónia, campeã em título, no terceiro e último jogo do Grupo A da Superfinal da Liga Europeia de 2025, que decorre em Viareggio, na Itália.

Um golo marcado por Inês Cruz muito perto do fim do terceiro período, aos 35 minutos, permitiu à equipa das ‘quinas’ consumar a reviravolta no marcador, depois de as polacas terem-se adiantado no primeiro parcial, por Korda, aos sete, e de Carolina Ferreira ter empatado no segundo, aos 21.

A seleção orientada por Alan Cavalcanti, finalista vencida nas duas últimas edições, terminou no primeiro lugar do agrupamento, à frente da Polónia, e vai defrontar nas meias-finais o segundo classificado do Grupo B, composto por Espanha, Ucrânia e Itália.

Portugal, que venceu na estreia a Suíça, por 4-3, no desempate por grandes penalidades (após igualdade 3-3 no fim do tempo regulamentar e do prolongamento), desforrou-se da goleada sofrida perante a Polónia na final da 2024, por 5-1, em Alghero, na Itália.
