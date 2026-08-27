Portugal vence Roménia e segue para oitavos de final do Europeu feminino de voleibol

A seleção lusa, que na ronda anterior tinha alcançado a primeira vitória de sempre em europeus, superou a formação romena depois de ter estado a perder por 1-0 e 2-1, tendo vencido com os parciais de 15-25, 26-24, 20-25, 27-25 e 15-13, ao fim de 2:53 minutos de jogo.

Com este resultado, Portugal, apesar de poder ainda ser ultrapassado em pontos pela Roménia, garante o quarto lugar no grupo, ao somar a segunda vitória, contra nenhuma das suas adversárias, sendo este o primeiro critério de desempate.

Desta forma, a formação lusa alcança o inédito apuramento para os oitavos de final, nos quais vai defrontar o vencedor do embate entre Polónia e Turquia, que discutem na sexta-feira o primeiro lugar do grupo C.