Portugal vice-campeão do Eurosurf

No dia decisivo, que deu a conhecer os vencedores de todas as categorias do evento, que decorreu na praia de Santa Cruz, em Torres Vedras, Mafalda Lopes foi quem mais brilhou com as cores lusas, sagrando-se bicampeã europeia na categoria open feminino, depois de já ter sido campeã europeia de juniores.", lançou Mafalda Lopes em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Surf (FPS).A atleta da Costa de Caparica, de 24 anos, ficou no lugar mais alto do pódio feminino, com a espanhola Ariane Ochoa em segundo e a jovem lusa Maria Salgado, de 18 anos, a fechar o pódio, na estreia na principal categoria.", assinalou o selecionador português, David Raimundo.Portugal competiu desfalcado do Eurosurf Santa Cruz 2025, já que alguns dos melhores surfistas lusos da atualidade não conseguiram participar na prova, apesar de terem sido chamados.Frederico Morais, Afonso Antunes, Francisca Veselko, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, que constavam na convocatória inicial, tiveram de abdicar por estarem envolvidos em provas internacionais da Liga Mundial de Surf (WSL), no circuito de acesso (Challenger Series) à elite mundial.