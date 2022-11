Portugal vice-campeão do mundo de duplo minitrampolim masculino

A equipa portuguesa alcançou o segudo lugar com uma pontuação de 10.000, menos dois pontos do que a Espanha, campeão com 12.000, enquanto o terceiro lugar foi para os Estados Unidos, com os mesmos 10.000 de Portugal.Nas outras finais do dia de quinta-feira, o tumbling masculino, constituído por Vasco Peso, André Palma, João Saraiva e Rafael Pinheiro, foi quinto classificado, enquanto o duplo minitrampolim feminino, formado por Diana Gago, Maria Carvalho, Rita Abrantes e Margarida Carreiro, terminou na quarta posição.Vasco Peso apurou-se para a semifinal do tumbling masculino, enquanto Diogo Abreu e Pedro Ferreira qualificaram-se para a final de trampolim sincronizado.