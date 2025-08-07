Portugal volta a perder no Europeu feminino sub-20 de basquetebol

Depois de três derrotas em outras tantas jornadas no Grupo B da Divisão A, Portugal jogou com as belgas para os oitavos de final e agora vai defrontar a Polónia, na quinta-feira, com o objetivo de continuar na divisão principal.



As seleções derrotadas nos 'oitavos' vão discutir os lugares entre o nono e o 16.º lugares - os últimos três implicam a despromoção à Divisão B.



A 22.ª edição do Campeonato da Europa feminino de sub-20 de basquetebol começou no sábado e termina no próximo domingo, em Matosinhos, que já acolheu a prova em 2016 e 2017, sendo que a equipa nacional compete sucessivamente na Divisão A há 10 anos.

