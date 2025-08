Portugal volta a triunfar no Europeu feminino de andebol de sub-17

A equipa comandada por Sílvia Fernandes obteve exatamente o mesmo resultado de segunda-feira, diante da Suécia, e hoje já vencia por cinco golos ao intervalo (14-9), no Verde Complex, em Podgorica.



Maria Reis e Catarina Coelho foram as jogadoras em evidência no lado luso, com sete golos cada.



As lusas vão ficar, agora, à espera do próximo oponente, que será o melhor quarto classificado dos três grupos da Main Round.



Os jogos da fase seguinte estão agendados para quinta-feira, ainda sem hora e local definidos.