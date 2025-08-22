Portugal volta a vencer as Filipinas na preparação para o Mundial de voleibol

A seleção portuguesa e a filipina, anfitriã da fase final do Mundial, estão a realizar um estágio conjunto, em Santo Tirso, e o balanço dos jogos entre ambas regista três triunfos nacionais pela margem máxima e nenhum parcial perdido.



O selecionador João José continua a afinar a estratégia lusa para a fase final do Mundial, que irá decorrer nas Filipinas, tendo poupado os distribuidores Miguel Tavares Rodrigues e Tiago Violas e dado mais trabalho a Bruno Dias.



Tal como nos outros jogos, e além do distribuidor Bruno Dias, João José voltou a utilizar como opções principais Lourenço Martins, Kelton Tavares, Alexandre Ferreira, Nuno Marques, Filip Cveticanin e Ivo Casas (libero).



Dos 18 jogadores concentrados em estágio apenas 14 seguirão para a Roménia a 27 de agosto, via Istambul (Turquia), para mais jogos de preparação. A viagem para Manila, nas Filipinas, está marcada para 02 de setembro.



Integrado no Grupo D, Portugal defronta adversários de peso na fase final do Mundial, a começar por Cuba, na estreia, em 13 de setembro, pelas 06:30 portuguesas, reeditando confrontos históricos na Liga Mundial.



Segue-se, em 15 de setembro, às 14:00, o jogo com os EUA, uma seleção que dispensa apresentações, sendo a 3.ª no ranking mundial e medalha de bronze em Paris2024. O percurso na fase de grupos encerra frente à Colômbia, em 17 de setembro, às 03:00.



João José, que em 2002 integrou como jogador a equipa que alcançou um histórico 8.º lugar no Mundial da Argentina, reconhece as dificuldades do grupo, mas traça como objetivo terminar entre os dois primeiros para continuar a avançar numa competição que, este ano, se disputa num novo formato com 32 seleções.



Este regresso aos grandes palcos é visto como um momento de viragem para o voleibol português, que se tem afirmado com uma nova e promissora geração. A qualificação direta para o Mundial de 2025 e Europeu de 2026 promete solidificar o seu estatuto.

