Portugal volta a vencer na Liga Europeia de futebol de praia

Nesta etapa, que decorre em Batumi, na Geórgia, a seleção garantiu a vitória frente à Estónia, com golos de Bernardo Lopes e Rui Coimbra, na sua segunda vitória, depois de na sexta-feira se ter estreado com um triunfo frente à Suíça (6-5).



No domingo, a equipa defronta a Geórgia, no fecho da etapa (18:00), a última para os lusos, tendo em conta que cada nação disputa duas rondas e só no final das quatro ficarão definidas as oito equipas apuradas para a super final, em Viareggio (09 a 14 de setembro).



Neste momento, Portugal soma 12 pontos, com duas vitórias trazidas da primeira etapa, em Puerto de Santa Maria, e mais dois triunfos nos jogos em Batumi, podendo chegar no domingo aos 15 pontos, em caso de novo êxito.



A terceira e quarta etapas, sem a seleção das 'quinas', estão agendadas para Castellammare di Stabia (25 a 27 de julho) e Chisinau (01 a 03 de agosto).