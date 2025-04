Portugal volta ao circuito profissional feminino de golfe ao fim de oito anos

A primeira edição da prova internacional, dotada de 50 mil euros em prémios monetários, será a terceira das 17 que integram o calendário de 2025 da segunda divisão do golfe profissional feminino europeu e será organizada pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e o LETAS.



“O golfe feminino precisa de mais visibilidade e faz parte da nossa estratégia para o aumento do número de jogadoras no país. A FPG está empenhada em criar condições para que os nossos atletas tenham em Portugal a possibilidade de participar em competições de alto nível, desde os escalões mais jovens até ao profissionalismo. A realização de provas do Challenge Tour, Alps Tour ou do LETAS enquadram-se nisso mesmo”, explicou o presidente federativo, Pedro Nunes Pedro.



Para o Super Bock Ladies Open, em Chaves, já estão inscritas todas as jogadoras do ‘top 10’ da Ordem de Mérito, com destaque para a dinamarquesa Amalie Leth-Nissen, para as portuguesas Susana Ribeiro, de regresso à competição profissional, e para as amadoras Inês Belchior, Amélia Gabin, Francisca Ferreira da Costa, Francisca Salgado, Francisca Rocha e Nicole Sardinha.



A última vez que Portugal teve um torneio no LETAS foi com o Azores Ladies Open, entre 2011 e 2017, e o prémio monetário mais elevado fixou-se nos 35 mil euros.