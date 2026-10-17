Português Artur Gaspar sagra-se campeão europeu jovem de triatlo

Artur Gaspar concluiu o seu desempenho em 21.57 minutos, menos dois segundos do que o luxemburguês Emile Vanolst, prata, e deixando o espanhol Victor Ortiz a sete segundos, na terceira posição.



A prova foi disputada em 350 metros de natação, 7,4 quilómetros de ciclismo e 2,1 de corrida.



Este ano, Vasco Vilaça sagrou-se campeão do mundo absoluto, título consagrado em Pontevedra, Espanha, onde Ricardo Batista assegurou o terceiro lugar.



