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Português Artur Gaspar sagra-se campeão europeu jovem de triatlo
O português Artur Gaspar sagrou-se hoje campeão europeu jovem de triatlo, numa competição que reuniu atletas entre os 15 e os 17 anos em Melilla, Espanha.
Artur Gaspar concluiu o seu desempenho em 21.57 minutos, menos dois segundos do que o luxemburguês Emile Vanolst, prata, e deixando o espanhol Victor Ortiz a sete segundos, na terceira posição.
A prova foi disputada em 350 metros de natação, 7,4 quilómetros de ciclismo e 2,1 de corrida.
Este ano, Vasco Vilaça sagrou-se campeão do mundo absoluto, título consagrado em Pontevedra, Espanha, onde Ricardo Batista assegurou o terceiro lugar.
A prova foi disputada em 350 metros de natação, 7,4 quilómetros de ciclismo e 2,1 de corrida.
Este ano, Vasco Vilaça sagrou-se campeão do mundo absoluto, título consagrado em Pontevedra, Espanha, onde Ricardo Batista assegurou o terceiro lugar.