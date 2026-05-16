Português Daniel Moreira ganha a terceira etapa da Volta a Portugal do Futuro

A representar a seleção nacional, o jovem corredor da Hagens Berman Jayco, de 19 anos, foi o mais rápido no final dos 156 quilómetros entre Penela e São Pedro do Sul, completando a etapa em 03:39.57 horas.



Atrás de Daniel Moreira chegaram o espanhol Marcos Freire (UAE Emirates Gen Z), filho do antigo tricampeão mundial de fundo Óscar Freire, e o russo Danil Kazakov (Technosylva Rower Bembibre), respetivamente segundo e terceiro com o mesmo tempo do vencedor.



O russo Matvei Boldyrev, vencedor das duas primeiras etapas, continua a liderar a geral; o jovem da equipa da formação da UAE Emirates tem 01.27 minutos de vantagem sobre o seu colega espanhol Jaime Torres e 01.49 sobre o norte-americano Jesse Maris (Technosylva Rower Bembibre), que é terceiro.



Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista) ainda é o melhor português na geral, no quarto lugar, a 02.01, sendo seguido de Daniel Moreira.



No domingo, a quarta e última etapa da 33.ª Volta a Portugal do Futuro decorre entre Castro Daire e Espinho, com as principais dificuldades a estarem situadas no início da ligação de 133,4 quilómetros.