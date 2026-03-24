Português Ivo Oliveira oitavo na segunda etapa da Volta à Catalunha

Oliveira foi o primeiro a lançar o sprint no final dos 167,4 quilómetros entre Figueres e Banyoles, mas foi o dinamarquês de 33 anos a impor-se, naquela que foi a sua primeira vitória da época.



Em segundo ficou o francês Noa Isidore (Decathlon), com o italiano Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech) a ser terceiro à frente de Godon, com as mesmas 03:45.28 horas do vencedor.



Numa etapa sem história, Liam Slock e Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Diego Uriarte (Kern Pharma), Julen Arriolabengoa (Caja Rural) e Samuel Fernández (Euskaltel- Euskadi) animaram a travessia entre Figueres e Banyoles.



A NSN, primeiro, e a EF Education-EasyPost, mais perto da meta, foram as equipas que mais trabalharam para apanhar os fugitivos, nomeadamente Slock, que foi alcançado no derradeiro quilómetro, já depois de Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) atacar e separar momentaneamente o pelotão.



Ivo Oliveira foi o primeiro a lançar o sprint, a uns 400 metros do risco, reconhecendo no final que talvez se tenha precipitado.



“Mentiria se dissesse que não poderia ter lutado pela vitória. Foi uma decisão minha tentar assim e não posso arrepender-me. Muitas vezes fico na expectativa, desta vez estava em ótima posição… por que não tentar?”, resumiu o campeão nacional em declarações à Eurosport.



O gaiense da UAE Emirates confessou que quis surpreender a concorrência, mostrando-se “super frustrado”, mas também “satisfeito por ter tentado”.



Também no pelotão chegaram João Almeida (UAE Emirates) e Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), com o primeiro a ser agora 24.º da geral, a 10 segundos do francês da INEOS.



Godon está empatado em tempo com Magnus Cort, que subiu ao segundo lugar da geral, na qual o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) é terceiro, a quatro segundos.



Eulálio está na 66.ª posição, a 10 segundos do líder da prova espanhola, enquanto Ivo Oliveira é 108.º, a 03.57.



Na quarta-feira, Godon terá maiores dificuldades em defender a liderança da geral nos 159,4 quilómetros entre Mont-roig del Camp e Vila-seca, que incluem uma contagem de montanha de primeira categoria na fase inicial da terceira etapa.



