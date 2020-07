Português Luís Frade eleito melhor andebolista jovem do mundo

Numa lista composta por jogadores nascidos até 1998, o jogador do Sporting, de 21 anos, formado no Águas Santas e que se vai mudar para o FC Barcelona, foi eleito como o melhor jogador.



Luís Frade, que participou no Europeu sénior, foi ainda escolhido como melhor pivô, numa equipa em que Diogo Silva, que joga nos eslovacos do Celje Pivovarna, ocupa o posto de lateral direito.



Os dois jogadores já tinham integrado, nestas mesmas posições, o 'sete' ideal do Mundial de sub-21 de 2019, em Espanha, numa prova em que Diogo Silva foi o melhor marcador e no qual Portugal foi quarto posicionado.