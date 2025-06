Portuguesas contra checas no Eurobasket

Em Brno, na República Checa, Portugal, que se estreia em Europeus, foi derrotado na quinta-feira pela Bélgica, campeã europeia e semifinalista nos Jogos Olímpicos Paris2024, por 81-52.



Frente à seleção anfitriã do Grupo C, Portugal, 20.º do ranking europeu, terá mais um duro teste frente à nona equipa da Europa, que, a jogar perante o seu público, se estreou com uma vitória folgada sobre Montenegro, por 89-44.



Os elementos da comitiva portuguesa já assumiram uma vitória como o primeiro objetivo em Brno, que poderia alimentar o sonho de chegar à fase final em Atenas, reservada apenas para as duas melhores equipas de cada grupo.



Esse sonho está praticamente dependente de um triunfo no jogo de hoje, marcado para as 17:30 locais (16:30 em Lisboa), sendo que uma derrota, aliada a um triunfo da Bélgica sobre Montenegro definiria já os dois apurados e deixaria as ‘linces’ e as montenegrinas já afastadas, mesmo antes de se defrontarem no domingo.