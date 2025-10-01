Portugueses acabam Mundiais de slalom de canoagem na 15.ª posição

Lucas Jacob foi o melhor representante português na prova individual, ao terminar no 44.º lugar, com o tempo de 94,55 segundos, ligeiramente à frente de Frederico Alvarenga e João Cunha, 47.º e 48.º classificados, com 94,83 e 95,38, respetivamente, falhando todos o acesso à fase seguinte, que estava reservada aos 30 primeiros posicionados.



Na prova de kayak por equipas dos Mundiais de slalom, que decorrem em Penrith, na Austrália (palco da competição nos Jogos Olímpicos Sydney2000), a seleção portuguesa foi 15.ª colocada, com o tempo de 106,59 segundos, mais 11,29 do relativamente à França, que e impôs em 95,30.

