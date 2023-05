Portugueses discretos no Enduro GP de Espanha

Frederico Rocha foi 22.º classificado, a 7.13,99 minutos do vencedor da classe Youth, o italiano Kevin Cristino (Fantic), depois de ter sido o 23.º classificado na véspera (pontuam os 20 primeiros).Já Francisco Leite (Sherco) foi 26.º, a 10.09,20 minutos, depois de ter sido 25.º no primeiro dia de competição.O britânico Brad Freeman (GasGas) venceu os dois dias de competição, mas é o espanhol Josep Garcia (KTM), segundo tanto no sábado como no domingo, que lidera o campeonato, com 77 pontos.A próxima ronda será na Finlândia, de 26 a 28 de maio.