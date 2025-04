Portugueses em alta na "Champions" de hóquei

No único embate entre equipas portuguesas, o FC Porto apresentou-se no recinto da Oliveirense com dois tentos de vantagem, face aos 4-2 conseguidos no Dragão Arena, e agora em Oliveira de Azeméis, conseguiu novo triunfo, agora por 1-0.



Num jogo muito tático, os azuis e brancos foram mais consistentes e sentenciaram a partida a 01.33 minutos do fim, em lance individual de Hélder Nunes.



Benfica...



Horas antes, na Luz, o Benfica, privado dos habituais titulares Roberto Di Benedetto e Pau Bargalló, também garantiu a passagem com duplo triunfo, desta vez por 5-2 frente ao Reus, a quem tinha ganho, em Espanha, por 2-1.



O jovem Zé Miranda, com um "hat-trick", incluindo os dois primeiros tentos, foi secundado por Diogo Rafael e João Rodrigues, ambos com um golo, de pouco valendo os remates certeiros de Marti Casas e Maxi Oruste, um cada, impotentes para contrariar o seu adversário, que no total da eliminatória se impôs por 7-3.



Óquei de Barcelos...



O Óquei de Barcelos tinha conseguido um importante êxito 6-4 em casa do Liceo da Corunha (6-4), contudo agora os galegos surpreenderam no Minho e igualaram a eliminatória aos 3-1 e 4-2, com que terminou o tempo regulamentar, no qual Miguel Rocha e Luís Querido falharam um penálti, ambos com bola no ferro, que daria o terceiro e a passagem.



No tempo extra, para o qual ambos partiram com nove faltas, os pupilos de Rui Neto voltaram a acertar no ferro, por Rampulla, em livre direto, acabando o desafio por ter de ser decidido no desempate por penáltis, nos quais Miguel Rocha foi o único a marcar, a favor dos portugueses.



Noia...



Os espanhóis do Noia fizeram valer a tangencial vantagem de 2-1 em Itália no reduto do Trissino para atingir as "meias", uma vez que quinta-feira cederam empate 4-4, suficiente para o seu propósito.



O Sporting, campeão em título, já tinha caído na ronda de qualificação, ficando em segundo no Grupo 2, vencido pelo Óquei de Barcelos.