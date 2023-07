Portugueses em três "meias" do Mundial de natação

Em Fukuoka, no Japão, onde na segunda-feira conseguiu a primeira medalha portuguesa em Mundiais de natação, ao ser prata nos 50 metros mariposa, Diogo Ribeiro qualificou-se para as "meias" dos 100 metros mariposa com o 12.º tempo das eliminatórias.O nadador do Benfica, recordista nacional da distância (51,45 segundos), cronometrou 51,57 segundos, assegurando a passagem às meias-finais, agendadas para as 12h09 (hora de Lisboa).Nos 50 metros livres, Diogo Ribeiro, de 18 anos, conseguiu o 16.º tempo (22,05) e um lugar nas meias-finais, marcadas para as 12h40, nas quais não participará Miguel Nascimento, que foi 34.º (22,38), entre os 123 nadadores inscritos.Em femininos, Camila Rebelo assegurou presença nas "meias" dos 200 costas, distância na qual já tem mínimos para os Jogos Olímpicos Paris2024, ao nadar a eliminatória em 2.09,84 minutos, conseguindo a 15.ª marca.A nadadora do Louzan, que é recordista nacional da distância (2.09,84), nada as meias-finais às 12h20 (hora de Lisboa). Tamila Holub terminou as eliminatórias dos 800 metros livres, dominadas pela recordista mundial Kati Ledecky (8.51,60), em 8.42,90 obtendo o 25.º tempo e ficando fora da fase seguinte da prova.