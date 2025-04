Portugueses terminam Semana Olímpica de vela de Hyères em quinto e sexto em 470

Na ‘medal race’, que juntou as 10 melhores tripulações e que valia o dobro nos pontos, Carolina e Diogo foram quartos, baixando uma posição na classificação, na qual terminaram com os mesmos 73 pontos dos quartos, os alemães Theresa Loffler e Cristopher Hoer.



Já Beatriz e Rodolfo foram terceiros, galgando três degraus na tabela, concluindo com 86 pontos.



Os alemães Simon Diesh e Anna Markfort foram somente sextos, ainda assim triunfaram com grande à-vontade, com 43 pontos, seguidos dos espanhóis Jordi Hernández e Marta Alcântara, com 56, e dos italianos Giacomo Ferrari e Alessandra Dubini, com 59.



Quanto aos outros dois portueses na competição, que juntou 729 velejadores de 56 países, na Formula Kite a olímpica Mafalda Pires de Lima e o irmão Tomás Pires de Lima tinham ficado, na quinta-feira, em 10.º e 20.º, respetivamente, fora da decisão para a qual avançaram os oito mais fortes.