Poste internacional polaco Aleksander Dziewa reforça basquetebol do Benfica
O poste internacional polaco Aleksander Dziewa vai jogar na equipa de basquetebol do Benfica, tendo assinado contrato por uma temporada, até 2026, após deixar o King Szczecin, informou hoje o emblema tetracampeão nacional.
"Mal posso esperar por chegar a Lisboa e jogar num clube tão lendário como o Benfica. Vou dar tudo o que puder para continuarmos a vencer. Estou ansioso por vos encontrar nos pavilhões e viver experiências incríveis na nova época", manifestou Dziewa, de 27 anos, citado pelos ‘encarnados’.
Na temporada 2024/25, o poste, que em 2019 foi considerado o melhor jogador da liga do seu país natal, foi opção em 34 encontros nos polacos do King Szczecin.
Dziewa está nos pré-convocados da coanfitriã Polónia para o Eurobasket, que se disputa também na Letónia, Chipre e Finlândia, de 27 de agosto a 14 de setembro. Os polacos estão no Grupo D, em Katowice, com França, Eslovénia, Bélgica, Israel e Islândia.
