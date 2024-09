PR elogia o "brilhante" combate que deu bronze a Djibrilo Iafa

"O Presidente da República felicita o judoca Djibrilo Iafa pela obtenção da medalha de bronze em judo, na categoria de -73kg (J1), num brilhante e bem disputado combate, nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024", escreveu, numa curta nota na página da presidência.

No combate decisivo pelo pódio, Djibrilo Iafa bateu o brasileiro Harley Arruda por `waza-ari`.

"O Presidente da República deseja que esta conquista do `tigre`, o sexto pódio de Portugal nestes Jogos Paralímpicos e o primeiro do judo, seja uma fonte de motivação e inspiração para os nossos compatriotas ainda em competição", completou o representante do Estado.

Esta foi a segunda medalha do dia para Portugal, após a prata de Sandro Baessa nos 1.500 metros de atletismo T20.

A medalha de Iafa, junta-se à prata conseguida por Sandro Baessa, nos 1.500 metros, aos ouros de Cristina Gonçalves no torneio individual do boccia B3 e de Miguel Monteiro no lançamento do peso e aos bronzes do nadador Diogo Cancela, nos 200 metros estilos SM8, e do ciclista Luís Costa, na prova de contrarrelógio de estrada.