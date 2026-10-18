Prata e bronze para Portugal na Taça do Mundo de trampolins de Cottbus

No trampolim sincronizado, a dupla composta por Catarina Nunes e Sofia Correia conquistou o segundo lugar, com um total de 45.860 pontos.



Diogo Abreu e Pedro Ferreira também subiram ao pódio, neste caso com o terceiro lugar de duplas masculinas, com 51.780 pontos.



Na competição mista, Diogo Abreu e Catarina Nunes foram sextos, com 46.770 pontos.



No trampolim individual, Diogo Abreu foi o melhor português com um quinto lugar, com 60.030 pontos, seguido de Gabriel Albuquerque, oitavo, com 7.150 pontos.