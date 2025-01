Presidente da FIFA volta a agradecer palavras de apoio de Donald Trump

“A sua demonstração pública de apoio, como novo presidente dos Estados Unidos, especialmente ao Mundial da FIFA de 2026, é um sinal de grande respeito para com a FIFA e no contínuo crescimento do nosso desporto pelo mundo. Agradeço com todo o coração e asseguro-lhe que, juntos, garantiremos que os Estados Unidos dê aos boas-vindas ao mundo e que o futebol una o mundo”, assinalou Infantino.



A mensagem foi divulgada nas redes sociais do dirigente máximo do futebol, com Infantino a dizer ainda que é uma “honra incrível” e um “privilégio” que Donald Trump no seu discurso de vitória tenha feito esse reconhecimento do Mundial.



Infantino encontrou-se recentemente com Donald Trump, que hoje toma posse como 47.º Presidente dos Estados Unidos, no que é um regresso à Casa Branca, depois de um primeiro mandato entre 2021 e 2017, após o qual foi sucedido pelo democrata Joe Biden.



O presidente da FIFA agradeceu então a Trump pela receção na Florida, num encontro em que falaram não só do Mundial2026, a organizar por Estados Unidos, Canadá e México, mas também do Mundial de clubes, nova competição que decorrerá este ano em várias cidades norte-americanas e que conta com Benfica e FC Porto entre 32 equipas de todos os continentes.