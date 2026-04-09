Presidente da ITF agradado com organização da Billie Jean King Cup e Jamor

“Quando estava a decidir que eliminatória da Billie Jean King Cup ia ver e percebi que estariam 16 nações aqui, capazes de chegar às Finais, pensei que seria bom vir cá para poder assistir a bom ténis. As condições aqui são ótimas. Já tinha cá estado e tenho boas memórias de Portugal, onde fui reeleito", recordou o dirigente norte-americano.



O Grupo I da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup, que decorre no Complexo de Ténis do Jamor, é disputado por 16 países, divididos em quatro Grupos, estando em jogo três vagas para o play-off de acesso à fase final da Billie Jean King Cup.



“Já tivemos vários eventos cá, de vários escalões, juniores, profissionais, Billie Jean King Cup e as condições e a localização são ótimas para receber 16 nações. Não há muitos lugares no mundo que possam ser confortáveis para os jogadores. É fácil para treinar, há hotéis perto e o ambiente entre os jogadores é muito bom”, comentou, referindo-se ao Complexo de Ténis do Jamor, onde, diz, podem jogar 400 jogadores num torneio.



Recordando a colaboração de longa data com a instituição portuguesa, David Haggerty diz sentir-se “muito impressionado com o fato de a Federação Portuguesa organizar tantos eventos” e ser capaz de “dar oportunidade aos jovens, ao circuito mundial, ao challenger e ao ténis profissional”.



“E da perspetiva da Davis Cup e da Billie Jean King Cup é realmente importante. Durante os 11 anos da minha presidência tenho visto Portugal continuar a crescer e a apresentar eventos, nacionais, internacionais e também regionais. E isso é importante para dar aos jogadores uma oportunidade de competir localmente, ter seus adeptos a apoiar, e para o desenvolvimento”, acrescentou o presidente da ITF.



João Paulo Santos, presidente da Federação Portuguesa de Ténis, destacou o bom relacionamento de anos com a ITF, que recebe “normalmente sempre bem as propostas” portuguesas.



“Já promovemos um Campeonato do Mundo de cadeira de rodas, vamos organizar, este ano, o Mundial de ténis de praia e teríamos todo o gosto em fazer aqui uma fase final da Billie Jean King Cup. Isto, para nós, seria muito importante e o David tem sido um aliado”, salientou o responsável português.



O próprio David Haggerty não fechou a porta à ideia: “É sem dúvida uma hipótese. Tanto na liderança do João [Paulo Santos], como anteriormente na do Vasco [Costa], temos colaborado muito bem em eventos. No futuro, organizar as finais da Billie Jean King Cup seria fantástico. Agora estamos no segundo dos três anos na China, mas depois vamos procurar um local para receber a competição”.



